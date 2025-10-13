Зеленський розкрив плани України на майбутній "Рамштайн": що обговорять
Україна на новій зустрічі у форматі "Рамштайн" 15 жовтня планує обговорювати питання посилення протиповітряної оборони для захисту від атак росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За його словами, під час Ставки верховного головнокомандувача міністр оборони Денис Шмигаль детально доповів про підготовку до нового "Рамштайну".
"Наші пріоритети - це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, а й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання", - зазначив президент.
Він уточнив, що триває робота з партнерами в рамках програм PURL і SAFE. За його словами, PURL уже стала ефективною, а ось SAFE ще потрібно наповнити актуальним змістом.
Зокрема, Зеленський очікує, що від європейських країн будуть такі елементи участі в SAFE, які стримуватимуть Росію "вже зараз".
Новий "Рашмтайн"
Нагадаємо, пресслужба НАТО анонсувала нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня.
Нове засідання "Рамштайну" скликали Німеччина та Велика Британія.
До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що під час "Рамштайну" обговорюватиметься питання участі нових країн в ініціативі PURL.