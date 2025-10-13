ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський розкрив плани України на майбутній "Рамштайн": що обговорять

Київ, Понеділок 13 жовтня 2025 18:49
UA EN RU
Зеленський розкрив плани України на майбутній "Рамштайн": що обговорять Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна на новій зустрічі у форматі "Рамштайн" 15 жовтня планує обговорювати питання посилення протиповітряної оборони для захисту від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, під час Ставки верховного головнокомандувача міністр оборони Денис Шмигаль детально доповів про підготовку до нового "Рамштайну".

"Наші пріоритети - це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, а й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання", - зазначив президент.

Він уточнив, що триває робота з партнерами в рамках програм PURL і SAFE. За його словами, PURL уже стала ефективною, а ось SAFE ще потрібно наповнити актуальним змістом.

Зокрема, Зеленський очікує, що від європейських країн будуть такі елементи участі в SAFE, які стримуватимуть Росію "вже зараз".

Новий "Рашмтайн"

Нагадаємо, пресслужба НАТО анонсувала нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня.

Нове засідання "Рамштайну" скликали Німеччина та Велика Британія.

До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що під час "Рамштайну" обговорюватиметься питання участі нових країн в ініціативі PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Війна в Україні Зустріч Рамштайн
Новини
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить