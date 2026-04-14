Гегсет пропустить новий "Рамштайн". Politico дізналось, хто буде замість глави Пентагону

Двоє американських посадовців повідомили, що нерегулярна участь Гегсета у засіданнях у форматі "Рамштайн" протягом останнього року свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США.

За словами джерел видання, Вашингтон очікує, що Європа самостійно забезпечуватиме військову підтримку України.

У зустрічі, що відбудеться в середу, 15 квітня, візьмуть участь понад 50 міністрів оборони країн-союзників України. Її координуватимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і глава оборонного відомства Британії Джон Гілі, які перейняли цю роль після відмови США від лідерства у групі.

Водночас США продовжують передавати Україні розвідувальні дані й виконувати раніше схвалені постачання озброєння, однак нова військова допомога не затверджується.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.