Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших бюджетів підтримки: що в пакетах

Під час засідання "Рамштайну" 12 лютого партнери підтвердили виділення 38 млрд доларів на військову допомогу Україні. Кошти підуть на дрони, ППО та ракети до Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

"За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - 38 млрд доларів на 2026 рік", - повідомив Федоров.

За його словами, понад 6 млрд доларів у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як 2,5 млрд доларів на українські дрони, понад 500 млн доларів на програму PURL, 2 млрд доларів на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

Також Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів.

"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.", - додав міністр.

Домовленості з партнерами за підсумками "Рамштайну":

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на ППО та робить внесок у 150 млн фунтів на ініціативу PURL. Загалом надає 3 млрд фунтів на військову допомогу Україні у 2026 році.

Німеччина виділяє щонайменше 1 млрд євро на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро.

Норвегія виділила 7 млрд доларів у 2026 році, з яких 1,4 млрд доларів на дрони, 700 млн доларів на ППО, 200 млн доларів на артилерію, 125 млн доларів на PURL.

Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у 90 млн євро на PURL.

Бельгія виділить цьогоріч 1 млрд євро на військову допомогу.

Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на 1,2 млрд євро та внесок у 100 млн євро на PURL. Загалом виділяє 3,7 млрд євро на цей рік.

Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на 425 млн до 2 млрд доларів загалом у 2026 році.

Іспанія надає 1,2 млрд доларів у 2026 році.

Канада виділяє 50 млн доларів на "данську модель" та 45 млн доларів на медичну підтримку.

Ісландія робить внесок у 8 млн доларів в ініціативу PURL та виділяє 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.

Литва виділяє 265 млн доларів у цьому році.

Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.

Португалія анонсувала внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.

Словенія анонсувала пакет допомоги на 5 млн доларів.

"На засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами", - додав Федоров.