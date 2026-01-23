ua en ru
Україна працює над реформою "Рамштайну", - посол

П'ятниця 23 січня 2026 14:10
Україна працює над реформою "Рамштайну", - посол Фото: Альона Гетьманчук (facebook.com/alyona.getmanchuk)
Автор: Валерій Ульяненко, Роман Кот

Україна працює над тим, щоби засідання "Рамштайну" проводились в новій логіці. Це необхідно для чіткого розуміння, хто і які саме внески збирається робити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, попри лідерство в цій групі Британії та Німеччини, в якийсь момент виникла потреба "більш активної, щоденної роботи, координації та підтримки", зокрема й організаційної.

"Саме тому ми говоримо про своєрідний координаційний офіс з залученням НАТО, який створений, щоб робота групи не обмежувалася тільки відповідними зустрічами - коли країни прийшли, оголосили внески і розійшлися до наступного засідання", - сказала Гетьманчук.

Одні й ті ж країни, одні й ті ж внески

За її словами, ніхто не відстежував та не підштовхував країни виконувати свої зобов'язання. Вона додала, що була здивована, що одні й ті ж країни оголошують одні й ті ж внески на кожній наступній зустрічі, хоча ці внески мали б бути "закритими".

"Так, ми всім країнам дуже вдячні за їх попередній внесок. Так, нам важливо почути, наскільки він був реалізований. Але якщо країна бере слово, щоб оголосити новий внесок, то важливо, щоб це дійсно був новий. І таких питань багато. Тому, власне, зараз ми це називаємо реформою", - підкреслила Гетьманчук.

Вона додала, що Україна хотіла б проведення наступного засідання Рамштайну в штаб-квартирі НАТО в новій логіці.

"Щоб було чітко зрозуміло, хто як виконав свої попередні зобов'язання, які саме нові внески будуть зроблені. Плюс, як ніколи важливо, щоб ці внески були зроблені відповідно до визначених Україною пріоритетів", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про скликання Україною засідання енергетичного "Рамштайну". Причиною стала складна ситуація в енергетиці через ворожі обстріли та сильні морози.

