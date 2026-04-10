У Міноборони назвали дату нового "Рамштайну": які пріоритети

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Підготовка до "Рамштайну"

Під час робочого дзвінка міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили деталі майбутньої зустрічі. Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів "Плану війни" для примусу Росії до миру.

Пріоритетними напрямками співпраці стануть - посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, обмін бойовими даними та технологіями.

Україна пропонує союзникам модель кооперації, де партнери отримують доступ до унікального бойового досвіду та систем українського виробництва, зокрема методів боротьби з дронами типу "шахед".

Спільні проєкти з Німеччиною

Сторони готують низку технологічних проєктів, що включають додаткове фінансування дронів дальної та середньої радіуса дії (deep-strike та middle-strike).

Також обговорювалися перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Михайло Федоров відзначив критичну роль Німеччини у захисті української інфраструктури, зокрема завдяки поставкам ракет PAC-3.

"Внески від Німеччини мали критичне значення для відбиття російських атак", - наголосив очільник Міноборони.

Окрему увагу міністри приділили обміну масивами бойових даних. Найближчим часом планується посилення взаємодії у цьому напрямку, що відкриє нові можливості для розвитку оборонних спроможностей обох країн.