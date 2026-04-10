У Міноборони назвали дату нового "Рамштайну": які пріоритети
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Підготовка до "Рамштайну"
Під час робочого дзвінка міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус обговорили деталі майбутньої зустрічі. Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів "Плану війни" для примусу Росії до миру.
Пріоритетними напрямками співпраці стануть - посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, обмін бойовими даними та технологіями.
Україна пропонує союзникам модель кооперації, де партнери отримують доступ до унікального бойового досвіду та систем українського виробництва, зокрема методів боротьби з дронами типу "шахед".
Спільні проєкти з Німеччиною
Сторони готують низку технологічних проєктів, що включають додаткове фінансування дронів дальної та середньої радіуса дії (deep-strike та middle-strike).
Також обговорювалися перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.
Михайло Федоров відзначив критичну роль Німеччини у захисті української інфраструктури, зокрема завдяки поставкам ракет PAC-3.
"Внески від Німеччини мали критичне значення для відбиття російських атак", - наголосив очільник Міноборони.
Окрему увагу міністри приділили обміну масивами бойових даних. Найближчим часом планується посилення взаємодії у цьому напрямку, що відкриє нові можливості для розвитку оборонних спроможностей обох країн.
Допомога союзників та реформа "Рамштайну"
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обіцяні партнерами під час попередніх зустрічей ракети для систем ППО Patriot вже прибули в Україну. Йдеться про партію ракет PAC-3, які мають критичне значення для захисту неба від балістичних загроз.
Також за підсумками засідання Контактної групи, що відбулося 12 лютого, Україна отримала один із найбільших пакетів підтримки. Тоді союзники підтвердили виділення 38 млрд доларів, які спрямували на закупівлю дронів, засобів ППО та боєприпасів.
Окрім отримання зброї, Київ наразі працює над зміною логіки роботи самого "Рамштайну". Реформа формату необхідна для того, щоб кожна країна-учасниця мала чітке розуміння своїх конкретних внесків у довгострокову обороноздатність України.