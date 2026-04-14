Хегсет пропустит новый "Рамштайн". Politico узнало, кто будет вместо главы Пентагона

Двое американских чиновников сообщили, что нерегулярное участие Хегсета в заседаниях в формате "Рамштайн" в течение последнего года свидетельствует об изменении приоритетов администрации президента США.

По словам источников издания, Вашингтон ожидает, что Европа самостоятельно будет обеспечивать военную поддержку Украины.

Во встрече, которая состоится в среду, 15 апреля, примут участие более 50 министров обороны стран-союзников Украины. Ее будут координировать министр обороны Германии Борис Писториус и глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили, которые переняли эту роль после отказа США от лидерства в группе.

В то же время США продолжают передавать Украине разведывательные данные и выполнять ранее одобренные поставки вооружения, однако новая военная помощь не утверждается.

Заседание в формате "Рамштайн"

Напомним, очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.