Гегсет пропустить новий "Рамштайн". Politico дізналось, хто буде замість глави Пентагону
Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Замість нього буде керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Двоє американських посадовців повідомили, що нерегулярна участь Гегсета у засіданнях у форматі "Рамштайн" протягом останнього року свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США.
За словами джерел видання, Вашингтон очікує, що Європа самостійно забезпечуватиме військову підтримку України.
У зустрічі, що відбудеться в середу, 15 квітня, візьмуть участь понад 50 міністрів оборони країн-союзників України. Її координуватимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і глава оборонного відомства Британії Джон Гілі, які перейняли цю роль після відмови США від лідерства у групі.
Водночас США продовжують передавати Україні розвідувальні дані й виконувати раніше схвалені постачання озброєння, однак нова військова допомога не затверджується.
Засідання у форматі "Рамштайн"
Нагадаємо, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Головними темами зустрічі стануть посилення ППО та розвиток безпілотних систем.
Зазначимо, за підсумками "Рамштайну", що відбувся 12 лютого, Україна отримала один із найбільших пакетів підтримки. Тоді союзники підтвердили виділення 38 млрд доларів, які спрямували на закупівлю дронів, засобів ППО та боєприпасів.
Зазначимо, крім отримання зброї, Київ наразі працює над зміною логіки роботи самого "Рамштайну". Реформа формату необхідна для того, щоб кожна країна-учасниця мала чітке розуміння своїх конкретних внесків у довгострокову обороноздатність України.