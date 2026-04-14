Хегсет пропустит новый "Рамштайн". Politico узнало, кто будет вместо главы Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Вместо него будет глава политического подразделения Пентагона Элбридж Колби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Двое американских чиновников сообщили, что нерегулярное участие Хегсета в заседаниях в формате "Рамштайн" в течение последнего года свидетельствует об изменении приоритетов администрации президента США.
По словам источников издания, Вашингтон ожидает, что Европа самостоятельно будет обеспечивать военную поддержку Украины.
Во встрече, которая состоится в среду, 15 апреля, примут участие более 50 министров обороны стран-союзников Украины. Ее будут координировать министр обороны Германии Борис Писториус и глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили, которые переняли эту роль после отказа США от лидерства в группе.
В то же время США продолжают передавать Украине разведывательные данные и выполнять ранее одобренные поставки вооружения, однако новая военная помощь не утверждается.
Напомним, очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.
Отметим, по итогам "Рамштайн", который состоялся 12 февраля, Украина получила один из крупнейших пакетов поддержки. Тогда союзники подтвердили выделение 38 млрд долларов, которые направили на закупку дронов, средств ПВО и боеприпасов.
Отметим, кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.