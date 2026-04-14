ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Хегсет пропустит новый "Рамштайн". Politico узнало, кто будет вместо главы Пентагона

20:17 14.04.2026 Вт
2 мин
О чем свидетельствует нерегулярное участие в этих заседаниях министра обороны США?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Пит Хегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Вместо него будет глава политического подразделения Пентагона Элбридж Колби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Лазерное оружие на "Рамштайн"? В Минобороны заинтриговали заявлением

Двое американских чиновников сообщили, что нерегулярное участие Хегсета в заседаниях в формате "Рамштайн" в течение последнего года свидетельствует об изменении приоритетов администрации президента США.

По словам источников издания, Вашингтон ожидает, что Европа самостоятельно будет обеспечивать военную поддержку Украины.

Во встрече, которая состоится в среду, 15 апреля, примут участие более 50 министров обороны стран-союзников Украины. Ее будут координировать министр обороны Германии Борис Писториус и глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили, которые переняли эту роль после отказа США от лидерства в группе.

В то же время США продолжают передавать Украине разведывательные данные и выполнять ранее одобренные поставки вооружения, однако новая военная помощь не утверждается.

Заседание в формате "Рамштайн"

Напомним, очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.

Отметим, по итогам "Рамштайн", который состоялся 12 февраля, Украина получила один из крупнейших пакетов поддержки. Тогда союзники подтвердили выделение 38 млрд долларов, которые направили на закупку дронов, средств ПВО и боеприпасов.

Отметим, кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Пит Хегсет Встреча Рамштайн
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта