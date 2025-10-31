Гегсет про ядерні випробування США: роблять війну менш імовірною

США відновлюють ядерні випробування

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, за годину до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що його країна відновлює ядерні випробування.

Пізніше він пояснив, що таке рішення ухвалив через те, що "всі інші країни проводять ядерні випробування".

Трамп звернув увагу, що у США найбільше ядерної зброї, але її випробування було зупинено багато років тому.

Варто зауважити, що таке рішення американський лідер ухвалив після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився успішними випробуваннями "новітньої" крилатої ракети "Буревісник" і ядерного підводного дрона "Посейдон".

Трамп тоді заявляв, що Путіну потрібно не проводити випробування ракет, а завершити війну проти України.