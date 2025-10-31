Хегсет о ядерных испытаниях США: делают войну менее вероятной

США возобновляют ядерные испытания

Напомним, вчера, 30 октября, за час до встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что его страна возобновляет ядерные испытания.

Позже он объяснил, что такое решение принял из-за того, что "все другие страны проводят ядерные испытания".

Трамп обратил внимание, что у США больше всего ядерного оружия, но его испытания были остановлены много лет назад.

Стоит заметить, что такое решение американский лидер принял после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался успешными испытаниями "новейшей" крылатой ракеты "Буревестник" и ядерного подводного дрона "Посейдон".

Трамп тогда заявлял, что Путину нужно не проводить испытания ракет, а завершить войну против Украины.