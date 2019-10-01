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ГБР допросило министра финансов Маркарову

Новости » Общество    01.10.2019 - 13:16
ГБР допросило министра финансов Маркарову
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова находилась на допросе в качестве свидетеля

В Государственном бюро расследований (ГБР) завершился допрос министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в пресс-службе Минфина.

Сообщается, что дело касается национализации "ПриватБанка". Маркарова находилась на допросе в качестве свидетеля.

Напомним, в рамках этого уголовного производства на допрос вызвали и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, Порошенко связал допрос по национализации "ПриватБанка" с обысками у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также РБК-Украина сообщало, что Национальный банк подал две жалобы на судей в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда и Печерского районного суда, которые в апреле принимали решения в деле "ПриватБанка".

18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

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