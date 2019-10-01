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ДБР допитало міністра фінансів Маркарову

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 13:16
ДБР допитало міністра фінансів Маркарову
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарова перебувала на допиті як свідок

В Державному бюро розслідувань (ДБР) завершився допит міністра фінансів України Оксани Маркарової. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в прес-службі Мінфіну.

Повідомляється, що справа стосується націоналізації "Приватбанку". Маркарова перебувала на допиті як свідок.

Нагадаємо, в рамках цього кримінального провадження на допит викликали і колишнього президента України Петра Порошенка. Зокрема, Порошенко пов'язав допит по націоналізації "Приватбанку" з обшуками у екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

Також РБК-Україна повідомляло, що Національний банк подав дві скарги на суддів у Вищу раду правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду та Печерського районного суду, які у квітні приймали рішення в справі "Приватбанку".

18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.

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