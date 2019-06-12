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Вкладчики вывели из ПриватБанка миллиарды после судебных решений

Новости » Экономика    12.06.2019 - 15:45
Вкладчики вывели из ПриватБанка миллиарды после судебных решений
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отток продолжался несколько недель

Вкладчики "ПриватБанка" забрали около 8 млрд грн (порядка 300 млн долларов) средств из банка после апрельского решения суда по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации банка. Об этом сказала финансовый директор Анна Самарина на конференции в Лондоне, передает Reuters.

Как отметила финдиректор, клиенты "вели себя нервно", а отток вкладов продолжался в течение нескольких недель.

По ее словам, в последнее время объем вкладов частично удалось восстановить, однако он не вернулся к прежним уровням.

Самарина также напомнила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных издержек.

"До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки", - сказала она.

Отметим, по данным финансовой отчетности "ПриватБанка", средства клиентов на 1 апреля составляли 221 млрд грн, в т.ч. деньги частных вкладчиков 177,8 млрд грн. Доля банка по средствам физлиц в банковской системе составляла 34%.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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