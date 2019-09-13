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На Донбассе получили ранения двое украинских военных

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 13:01
На Донбассе получили ранения двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку Новотроицкого и Марьинки

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 13 сентября получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Боевики сегодня, по состоянию на 12:00, совершили четыре обстрела украинских позиций. Обстрелы были зафиксированы в районе с. Зайцевое - минометный огонь с расходом пять мин 82-го калибра. Также осложнилась ситуация неподалеку Новотроицкого и Марьинки.

"В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 23 обстрела. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вчера на Донбассе погиб один военный.

РБК-Украина писало, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается. Кроме этого, Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ. По его словам, санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.

Президент надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года.

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