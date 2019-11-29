Газовые переговоры и обыски у волонтерки Зверобой: новости за 28 ноября

Коллаж РБК-Украина

Украина и РФ провели двусторонние газовые переговоры, в квартире волонтера Маруси Зверобой прошли обыски, названы новые штрафы за издевательство над животными. Подробнее о том, что произошло в четверг, 28 ноября,- в материале РБК-Украина

Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры

Двухсторонние переговоры по газу между Украиной и Россией состоялись в четверг, 28 ноября, в Вене. В консультациях принимали участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

У волонтерки Зверобой провели обыски (видео)

Правоохранители провели обыски в квартире волонтера Маруси Зверобой. В ходе обысков у нее изъяли оружие и телефон.

Ранее сообщалось, что в Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой. По данным следствия, в октябре Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Речь идет о видео, на котором, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, фигурантки предположили, что во время одной из таких поездок он может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в своем Facebook.

На прошлой неделе Зеркаль объявила, что уходит из МИД. По ее словам, она планировала выполнить последнее задание, связанное с представлением интересов Украины в Гаагском суде, после чего покинуть работу. Она также добавила, что не может оставаться в МИД на фоне "возможной реализации запроса на мир с Россией".

Нормандская встреча: что известно о саммите четырех лидеров

9 декабря в Париже запланирован саммит глав Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне лидеров государств состоится впервые после трехлетнего перерыва. Как проходит подготовка к переговорам, ожидания от саммита и позиция участников - в материале РБК-Украина.

Названы новые штрафы за издевательство над животными

Министерство внутренних дел (МВД) рассказало о новых штрафах за издевательство над животными в Украине. Издевательство над животными влечет за собой штраф от 3400 до 8 лет лишения свободы.

В МВД также рассказали, что делать в случае выявления жестокого обращения с животными.

Рейтинг Зеленского упал до 52%

В конце ноября 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 52% украинцев, негативно - 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

В Украине испытали новейшую крылатую ракету (видео)

В Украине провели успешные испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" - аппарат совершил полет на более 250 километров по заданному маршруту и ​​высотах. Как рассказали в конструкторском бюро, комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (это полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 секунд.

Эта крылатая ракета может обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом (фото, видео).

Укрзализныця готовит неприятный сюрприз для украинцев

Укрзализныця приготовила неприятный сюрприз для жителей Украины в 2020 году. Согласно проекту финансового плана госкомпании на 2020 год, ожидается очередное повышение тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки будет плавным, но регулярным. Ожидается, что ежемесячно будет применяться индексация в 2% и через 10 месяцев повышение составит 22%.

Фуражка, юбка, каблуки: в Украине женщин-военных оденут в новую форму

В Украине Министерство обороны полностью изменило гардероб для женщин-военных. Теперь у военнослужащих прекрасного пола появились пальто овер-сайз, новые фуражки и ботинки на небольшом каблуке.

Новая одежда будет внедрена уже в следующем году, а пока некоторым из военных предоставилась возможность протестировать одежду на себе (фото, видео).

Снегопады и морозы: синоптики дали новый прогноз на декабрь

Погода в Украине в декабре обещает быть довольно суровой, согласно прогнозам некоторых синоптиков.

По сведениям народного синоптика Леонида Горбаня, в декабре будет довольно нестабильная погодная ситуация. Периоды потепления будут сменять лютые морозы и снегопады.