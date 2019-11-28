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Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры

Новости » Политика     28.11.2019 - 20:36
Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры
Фото: Флаги Украины и России (УНИАН)

Стороны обсудили условия транзита российского газа в Европу с 2020 года

Двухсторонние переговоры по газу между Украиной и Россией состоялись в четверг, 28 ноября, в Вене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, в консультациях принимали участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - говорится в сообщении.

Также на встрече стороны обменялись предложениями по решению стоящих перед ними вопросов.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит газа по территории Украины без нового контракта с "Газпромом" прекратится 1 января 2020 года.

До этого "Нафтогаз" назвал дедлайн для транзитного контракта с "Газпромом". По словам Витренко, крайним сроком является 13 декабря, поскольку согласно европейским правилам контракт необходимо заключать заблаговременно, чтобы забронировать долгосрочные мощности.

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