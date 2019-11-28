У волонтерки Зверобой проводят обыски

Фото: Маруся Зверобой (из открытых источников)

На видео слышно голос человека, который называет себя следователем ГБР Игорем Ковизою

Правоохранители проводили обыски в квартиру волонтера Маруси Зверобой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Facebook.

На видео человек, который называет себя следователем Госсбюро расследований Игорем Ковизой. Он сообщил о присутствии оперативных сотрудников Службы безопасности и представителей спецподразделения "Альфа".

"Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения "Альфа" Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич. В настоящее время начинаем следственное действие - обыск. Постановление вам вручено, ознакомьтесь, пожалуйст", - сказал следователь.

Опубликовано Марусей Зверобой Среда, 27 ноября 2019 г.

Следователь заявил о необходимости отдать мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников.

Ранее сообщалось, что дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой, которая вместе с волонтеркой Зверобой раскритиковала общения президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований. ГПУ открыла против нее уголовное производство.

Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

РБК-Украина писало, что 26 октября Владимир Зеленский отправился в прифронтовое Золотое-4 на встречу с добровольцами ООС. Одна из его реплик в адрес ветерана обернулась всеукраинским скандалом.