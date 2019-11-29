Газові переговори та обшуки у волонтерки Звіробій: новини за 28 листопада

Колаж РБК-Україна

Україна і РФ провели двосторонні газові переговори, в квартирі волонтера Марусі Звіробій пройшли обшуки, названі нові штрафи за знущання над тваринами. Детальніше про те, що сталося в четвер, 28 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Україна і Росія провели двосторонні газові переговори

Двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією відбулися в четвер, 28 листопада, у Відні. У консультаціях брали участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Сторони обговорили російсько-українська співпраця в газовій сфері - урегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої купівлі російського газу для споживачів України.

У волонтерки Звіробій провели обшуки (відео)

Правоохоронці провели обшуки в квартиру волонтера Марусі Звіробій. У ході обшуків у неї вилучили зброю та телефон.

Раніше повідомлялося, що в Генеральну прокуратуру України направили проект повідомлення про підозру нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій. За даними слідства, в жовтні Федина і Звіробій в ході трансляції на YouTube і Facebook "висловлювали погрози вбивством", адресовані Зеленському. Мова йде про відео, на якому, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, фігурантки припустили, що під час однієї з таких поїздок він може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі "можливої реалізації запиту на мир з Росією".

Нормандська зустріч: що відомо про саміт чотирьох лідерів

9 грудня в Парижі запланований саміт глав України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів держав відбудеться вперше після трирічної перерви. Як проходить підготовка до переговорів, очікування від саміту і позиція учасників - в матеріалі РБК-Україна.

Названі нові штрафи за знущання над тваринами

Міністерство внутрішніх справ (МВС) розповіло про нові штрафи за знущання над тваринами в Україні. Знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 8 років позбавлення волі.

У МВС також розповіли, що робити у разі виявлення жорстокого поводження з тваринами.

Рейтинг Зеленського впав до 52%

Наприкінці листопада 2019 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 52% українців, негативно - 19%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

В Україні випробували нову крилату ракету (відео)

В Україні провели успішні випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" - апарат здійснив політ на понад 250 кілометрів по заданому маршруту та висотах. Як розповіли в конструкторському бюро, комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (це повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 секунд.

Ця крилата ракета може обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль в тилу ворога несподіваним ударом (фото, відео).

Укрзалізниця готує неприємний сюрприз для українців

Укрзалізниця приготувала неприємний сюрприз для жителів України у 2020 році. Згідно з проектом фінансового плану держкомпанії на 2020 рік, очікується чергове підвищення тарифів на вантажні і пасажирські перевезення.

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення буде плавним, але регулярним. Очікується, що щомісяця буде застосовуватися індексація в 2% і через 10 місяців підвищення складе 22%.

Кашкет, спідниця, підбори: в Україні жінок-військових одягнуть в нову форму

В Україні Міністерство оборони повністю змінило гардероб для жінок-військових. Тепер у військовослужбовців прекрасної статі з'явилися пальто овер-сайз, нові кашкети і туфлі на невеликому каблуці. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Новий одяг буде впроваджений вже в наступному році, а поки деяким з військових випала можливість протестувати одяг на собі (фото, відео).

Снігопади та морози: синоптики дали новий прогноз на грудень

Погода в Україні в грудні обіцяє бути досить суворою, згідно з прогнозами деяких синоптиків.

Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в грудні буде доволі нестабільна погодна ситуація. Періоди потепління будуть змінювати люті морози і снігопади.