Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль написала заявление по собственному желанию

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в своем Facebook.

В частности, Зеркаль разместила на своей странице фото заявления об уходе по собственному желанию.

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.

Фото: заявление Зеркаль

Напомним, на прошлой неделе Зеркаль объявила, что уходит из МИД. По ее словам, она планировала выполнить последнее задание, связанное с представлением интересов Украины в Гаагском суде, после чего покинуть работу. Она также добавила, что не может оставаться в МИД на фоне "возможной реализации запроса на мир с Россией". Также она отметила, что последним аргументом стало отстранение от процессов по газовым переговорам.

Отметим, до своей отставки Зеркаль заявляла, что Киев потребует от Москвы компенсаций по делу "Украина против РФ". Решение по существу в этом деле может быть объявлено в 2022 году.