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Обыски у Зверобой: у волонтера изъяли оружие и телефон

Новости » Политика     28.11.2019 - 12:36
Обыски у Зверобой: у волонтера изъяли оружие и телефон
Фото: Маруся Зверобой (из открытых источников)

Зверобой жалуется, что у нее забрали зарегистрированное оружие

В ходе обысков у волонтера Маруси Зверобой изъяли оружие и телефон. Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, следователи изъяли зарегистрированное оружие, мобильный телефон и блокнот.

"В постановлении не было указано, что должны были забрать оружие, но забрали. Говорят, забрали, потому что просрочено", - заявила Зверобой.

Отметим, сегодня утром стало известно, что правоохранители пришли к ней с обысками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой.

По данным следствия, в октябре Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о видео, на котором, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, фигурантки предположили, что во время одной из таких поездок он может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Труба заявил, что прослушку в его кабинете не устанавливал ни один правоохранительный орган
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