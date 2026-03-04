ua en ru
Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ у Європі: чи подорожчає імпорт для України

14:13 04.03.2026 Ср
2 хв
Ціни на імпорт газу для європейського ринку зросли більш ніж на 20%. Чи стосується це України?
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ у Європі: чи подорожчає імпорт для України Фото: імпорт газу з Європи до України поки не дорожчає (Getty Images)

Україна поки не відчуває впливу підняття світових цін на газ через проведення США та Ізраїлю операції в Ірані.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні".

Читайте також: Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше

Україна зараз імпортує весь газ з європейського ринку. Джерела РБК-Україна на ринку повідомили, що наразі зростання витрат на закупівлю газу не буде.

"Нафтогаз" імпортує газ за ціною, яка була зафіксована раніше", - зазначив співрозмовник.

В НАК "Нафтогаз України" поки не надали коментаря щодо впливу росту цін на вартість імпорту.

Ціни на газ у Європі різко злетіли

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через конфлікт на Близькому Сході ціни на газ у Європі зросли на цілих 54% - найбільше з часів кризи 2022 року.

Ціни різко зросли після зупинки виробництва скрапленого газу в Катарі, викликаної атакою іранських дронів.
Завод Ras Laffan компанії QatarEnergy покриває близько п'ятої частини світових поставок зрідженого природного газу, і безпрецедентна зупинка зараз загрожує енергетичній безпеці та сколихнула світові ринки.

Проте, за словами енергетичного експерта Володимира Омельченка, коливання цін у Європі не вплинуть на побутових споживачів України, оскільки для них діє фіксована ціна в межах спеціальних зобов’язань.

Тарифи також залишаться незмінними для підприємств теплокомуненерго та виробників тепла для бюджетних установ.

Вплив можливий лише для комерційного сектору, де діє ринкова ціна на газ, і він навряд чи буде суттєвим через зменшення власного видобутку та залежність від імпорту.

