Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ у Європі: чи подорожчає імпорт для України

Україна поки не відчуває впливу підняття світових цін на газ через проведення США та Ізраїлю операції в Ірані.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні" .

Україна зараз імпортує весь газ з європейського ринку. Джерела РБК-Україна на ринку повідомили, що наразі зростання витрат на закупівлю газу не буде.

"Нафтогаз" імпортує газ за ціною, яка була зафіксована раніше", - зазначив співрозмовник.

В НАК "Нафтогаз України" поки не надали коментаря щодо впливу росту цін на вартість імпорту.