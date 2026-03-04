Війна в Ірані спровокувала стрибок цін на газ у Європі: чи подорожчає імпорт для України
Україна поки не відчуває впливу підняття світових цін на газ через проведення США та Ізраїлю операції в Ірані.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні".
Україна зараз імпортує весь газ з європейського ринку. Джерела РБК-Україна на ринку повідомили, що наразі зростання витрат на закупівлю газу не буде.
"Нафтогаз" імпортує газ за ціною, яка була зафіксована раніше", - зазначив співрозмовник.
В НАК "Нафтогаз України" поки не надали коментаря щодо впливу росту цін на вартість імпорту.
Ціни на газ у Європі різко злетіли
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через конфлікт на Близькому Сході ціни на газ у Європі зросли на цілих 54% - найбільше з часів кризи 2022 року.
Проте, за словами енергетичного експерта Володимира Омельченка, коливання цін у Європі не вплинуть на побутових споживачів України, оскільки для них діє фіксована ціна в межах спеціальних зобов’язань.
Тарифи також залишаться незмінними для підприємств теплокомуненерго та виробників тепла для бюджетних установ.
Вплив можливий лише для комерційного сектору, де діє ринкова ціна на газ, і він навряд чи буде суттєвим через зменшення власного видобутку та залежність від імпорту.