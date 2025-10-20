ЄС остаточно відмовляється від російського газу навіть після припинення війни в Україні

Євросоюз не планує відновлювати імпорт російського газу навіть у разі підписання мирного договору між Україною та РФ.

Про це заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

"На мій погляд, у майбутньому нам не слід імпортувати жодної молекули російських енергоносіїв, і це дуже, дуже важливий сигнал, який потрібно надіслати", - сказав він.

Як зазначив Йоргенсен, це означає, що "навіть після укладення мирної угоди між Росією та Україною Європейський Союз буде імпортувати російські енергоносії".

20 жовтня Рада ЄС ухвалила поетапну відмову від імпорту російського газу з 1 січня 2026 року на основі пропозиції Єврокомісії. Єврокомісар назвав це рішення історичним.

Що погодили

Нагадаємо, сьогодні Рада Євросоюзу затвердила план відмови від російського газу, обійшовши вето головних покупців її сировини Словаччину та Угорщину. Повна заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2028 року.

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року зі збереженням перехідного періоду для чинних контрактів.

Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові - до 1 січня 2028 року.

Також відомо, що для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки.

Відмова від російського газу у ЄС

Після початку повномасштабної війни в Україні енергетична залежність від Росії стала одним із ключових питань для ЄС, і російське паливо поступово витісняють із європейського ринку.

За даними ЗМІ, з початку вторгнення частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% до близько 19%.

Також президент США Дональд Трамп вкотре закликав ЄС відмовитися від закупівлі російської нафти, наголосивши, що це критично важливо для ефективності можливих санкцій США проти Росії.