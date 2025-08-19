Гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляють 30 країн, - Рютте

Впродовж останніх кількох місяців над гарантіями безпеки для України працює велика група країн, зокрема Австралія та Японія.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія. Ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон", - сказав генсек.

За його словами, гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями.

Рютте також додав, що під час зустрічі президентів США Дональда Трампа, України Володимира Зеленського та лідерів ЄС у Білому домі, не було узгоджено розміщення європейських військових в Україні та не конкретизувалася роль США в цьому процесі.