Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
В течение последних нескольких месяцев над гарантиями безопасности для Украины работает большая группа стран, в частности Австралия и Япония.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
"В течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в частности Япония и Австралия. Инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал генсек.
По его словам, гарантии заработают после долгосрочного перемирия или полноценного мирного соглашения. Участие США будет обсуждаться в ближайшие дни.
Рютте также добавил, что во время встречи президентов США Дональда Трампа, Украины Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме, не было согласовано размещение европейских военных в Украине и не конкретизировалась роль США в этом процессе.
Система гарантий безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп после саммита в Белом доме 18 августа заявил, что страны Европы в координации с США разработают гарантии безопасности для Украины.
Президент Владимир Зеленский анонсировал формализацию гарантий в течение следующих десяти дней.
Глава государства также отметил, что в его проекте гарантий безопасности участвуют 30 стран-членов "Коалиции решительных".
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после наступления мира, Украина сможет заключать оборонные соглашения не только со странами ЕС или США.