Гарантії безпеки для України майже готові, - Зеленський

Союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України. Є кілька нюансів, які треба допрацювати.

"По-перше, є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США. Те, що вони підтримують гарантії й будуть учасниками, це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі та в небі.

"І в нас вже виписані відповідні сили, в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємося про кількість між собою, але це нормальний діалог. І що дуже важливо, підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б’юсь, скажу вам відверто", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що це вагомий внесок в гарантії безпеки для України. І тут у нього є червоні лінії, які він сам собі виставляє в діалозі з партнерами.

"Другий пункт - присутність. Ми все це в деталях не тільки проговорюємо, ми вже про багато детальної присутності партнерів вже домовилися. Я вважаю, що це великий прогрес. Бекстоп Америки, який він, як я вам сказав, нам про це ще потрібно домовитись. ЄС, як частина економічних гарантій. Ми домовились, але ми хочемо ще про конкретику. Тому що бувають, як Угорщина, бувають такі гальмування" - додав президент.

При цьому він наголосив, що в гарантіях безпеки не може бути форматів гальмування.

"І ці моменти, вони дуже важливі. ну і санкційна політика, яка безумовно має великий вплив на Росію", - додав глава держави.