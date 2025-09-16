ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гарантии безопасности для Украины почти готовы, - Зеленский

Вторник 16 сентября 2025 22:36
UA EN RU
Гарантии безопасности для Украины почти готовы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Есть несколько нюансов, которые надо доработать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США. То, что они поддерживают гарантии и будут участниками, это у нас есть на сегодня. Но мы хотим некоторых конкретных еще вещей", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодня 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, на море и в небе.

"И у нас уже выписаны соответствующие силы, в документе соответствующие силы. Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно, поддержать украинскую армию так, как об этом просит Украина. И я над этим бьюсь, скажу вам откровенно", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это весомый вклад в гарантии безопасности для Украины. И здесь у него есть красные линии, которые он сам себе выставляет в диалоге с партнерами.

"Второй пункт - присутствие. Мы все это в деталях не только проговариваем, мы уже о многом детальном присутствии партнеров уже договорились. Я считаю, что это большой прогресс. Бекстоп Америки, какой он, как я вам сказал, нам об этом еще нужно договориться. ЕС, как часть экономических гарантий. Мы договорились, но мы хотим еще о конкретике. Потому что бывают, как Венгрия, бывают такие торможения", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что в гарантиях безопасности не может быть форматов торможения.

"И эти моменты, они очень важны. ну и санкционная политика, которая безусловно имеет большое влияние на Россию", - добавил глава государства.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.

По его словам, 26 стран уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.

Недавно Зеленский сообщал, что базовый документ по безопасности гарантий для Украины уже фактически готов. Детали прорабатываются со всеми партнерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Война в Украине
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым