Гарантий Европы будет недостаточно: Зеленский объяснил, почему нужно участие США
Европейских гарантий безопасности для Украины может быть недостаточно, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от нового вторжения. Нужно нечто большее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Point.
Зеленский отметил, что нужно удержать Путина от начала новой войны. Это не только означает, что его нужно заставить отступить - нужно помешать диктатору начать новое кровопролитие.
"Для этого нам нужны другие гарантии безопасности. А чтобы предотвратить повторное начало войны Путиным, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами", - пояснил президент.
Зеленский добавил, что противостоять Путину Европа может и без участия США. Украинская армия сдерживает российское наступление с помощью оружия и финансирования от партнеров - даже без участия европейских военных.
"А Соединенные Штаты предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. Однако, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов. Этот союз будет иметь большее влияние на Россию", - резюмировал президент.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
Гарантии безопасности Украине начали усиленно обсуждаться после 18 августа - когда в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.
Недавно Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России. Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.