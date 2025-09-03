Гарантий Европы будет недостаточно: Зеленский объяснил, почему нужно участие США

Европейских гарантий безопасности для Украины может быть недостаточно, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от нового вторжения. Нужно нечто большее.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Point .

Зеленский отметил, что нужно удержать Путина от начала новой войны. Это не только означает, что его нужно заставить отступить - нужно помешать диктатору начать новое кровопролитие.

"Для этого нам нужны другие гарантии безопасности. А чтобы предотвратить повторное начало войны Путиным, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что противостоять Путину Европа может и без участия США. Украинская армия сдерживает российское наступление с помощью оружия и финансирования от партнеров - даже без участия европейских военных.

"А Соединенные Штаты предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. Однако, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов. Этот союз будет иметь большее влияние на Россию", - резюмировал президент.