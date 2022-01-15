"Гарантии безопасности", санкции против Путина, возвращение Порошенко: главное за неделю

Россия обсудила "гарантии безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ

Переговорная неделя по "гарантиям безопасности" не стала прорывом во взаимоотношениях России и Запада. В Кремле остались недовольны результатами встреч. В НАТО считают, что разногласия между сторонами будет сложно преодолеть. В США отметили, что готовы к продолжению диалога, но все будет зависеть от решений президента РФ.

После встречи с делегацией США в Женеве 10 января в РФ заявили, что не планируют вторжение в Украину, а американская сторона пообещала серьезные санкции в случае военной агрессии России.

Через два дня в Брюсселе состоялись переговоры Совета НАТО - РФ, на которых Россию призвали к деэскалации. В свою очередь в РФ поставили условие, что для этого Киев должен выполнить минские соглашения по Донбассу. Страны НАТО назвали неприемлемыми требования РФ о нерасширении Альянса, в том числе за счет Украины, и возвращению его границ к рубежам 1997 года.

По итогам встречи 13 января с ОБСЕ РФ продолжила настаивать на "гарантиях" и пригрозила "катастрофическими последствиями", если договориться с Западом не удастся.

В МИД России ждут ответных предложений от США и НАТО в течение недели. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявил, что НАТО не может диктовать России куда перемещать воинские части, и вопрос об отводе своих войск от границ Украины обсуждаться не будет.

США готовит санкции против России

В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении лично президента Путина, высших чиновников РФ, банков, промышленности. Ограничения введут в случае военного вторжения в Украину или эскалации конфликта со стороны России.

Под санкции могут попасть глава страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, командующие вооруженными силами. Предусмотрено введение ограничений против банков, отключение от системы денежных платежей SWIFT.

Санкции введут против секторов промышленности по добыче и производству нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. Также законопроект предусматривает комплекс мер, чтобы не допустить введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Отдельно США готовы обнародовать отчет об активах Владимира Путина. Он будет содержать данные о доходах, вкладах, банковских счетах, деловых интересах главы государства и членов его семьи в самой РФ и за рубежом.

В России отреагировали на планы США о введении санкций и пригрозили разрывом отношений между странами.

Кризис в Казахстане

Протесты в Казахстане получили название "Алматинской трагедии", а 10 января в стране стал днем траура по погибшим. Комитет нацбезопасности отчитался о стабилизации ситуации и завершении АТО в большинстве регионов страны. В трех областях досрочно отменили режим ЧП, а с четверга аэропорт Алматы возобновил работу.

13 января начался отвод войск миссии ОДКБ, российские военные должны покинуть территорию Казахстана до 19 января.

В ходе "зачисток" правоохранителями было задержано около 10 тысяч человек, из них 2 тысячи - в Алмате. Ущерб бизнеса из-за беспорядков оценили в 220 млн долларов.

На фоне протестов в Казахстане сменился состав правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение заработной платы чиновникам, поручил правительству разработать программу повышения доходов населения и снижения безработицы.

Петр Порошенко возвращается в Украину

Бывший президент объявил о своем возвращении в Украину 17 января. Его самолет должен приземлиться в понедельник в 09:00 в аэропорту "Киев" им. Сикорского. Как сообщил сам Петр Порошенко, в день прибытия он намерен встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

Заседание Печерского райсуда по делу Порошенко для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей назначено на 11:00 17 января. Напомним, Порошенко подозревается в госизмене и содействию террористическим организациям "ЛДНР".

Вручить подозрение экс-президенту не удалось, поскольку в конце декабря он выехал за пределы Украины. Вскоре в СМИ появилась информация, что Печерский райсуд столицы разрешил задержать Порошенко для участия в заседании по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млрд гривен.

Новая волна COVID-19

В Украине начинается новая волна коронавируса. За прошедшую неделю количество заболевших выросло почти на 40% по сравнению с концом декабря. В Национальной академии наук Украины сообщили, что возросла доля инфицированных среди молодежи до 35 лет.

Главный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, что вспышка продлится с января до апреля, преобладающим штаммом будет "омикрон". Пик заболеваемости придется на февраль. При этом ужесточать карантин правительство пока не планирует.

Госрегулирование цен

На фоне высоких темпов роста цен на основные группы товаров, Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен на продукты, топливо, лекарства. Предельный уровень розничной наценки на эти товары не должен превышать 10%.

В перечень попало 30 товарных позиций, среди которых мука, хлеб, масло, крупы, молочные продукты, мясо, яйца, овощи, антибиотики, одноразовые маски, бензин, сжиженный газ, дизтопливо.

Украинский спутник в космосе

13 января на мысе Канаверал состоялся запуск в космос украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат был разработан и изготовлен на "КБ "Южное" совместно с другими украинскими предприятиями. "Сич-2-30" вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Спутник будет получать цифровые изображения поверхности Земли, что важно как для обороны страны, так и для ее экономических отраслей. Срок его работы составляет не менее 5 лет. Однако существование аппарата будет зависеть от баллистических характеристик, в том числе и высоты орбиты.