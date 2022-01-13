Россия назвала дату завершения вывода войск ОДКБ из Казахстана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вывод "миротворческой" миссии ОДКБ из Казахстана завершиться 19 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Завтра выводим 14-ю бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Беларуси, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил Шойгу.
При этом он добавил, что ОДКБ в Казахстане приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что сегодня первые подразделения российских "миротворцев" из состава ОДКБ покинули Казахстан и уже направляются в Россию.
"Первые подразделения российских десантников из состава ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о начале выводе войск ОДКБ из Казахстана. В миссии приняли участие порядка 2 тысяч военных из стран-партнеров Казахстана по Организации Договора о коллективной безопасности
Международные войска были направлены после обращения президента Касым-Жомарт Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые вспыхнули в начале 2022 года.