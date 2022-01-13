SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30": что его ожидает дальше
Американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустила в космос спутник Украины "Сич-2-30". Первая ступень Falcon 9 уже приземлилась на платформу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.
Отметим, запуск ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Liftoff! pic.twitter.com/CwfVc9Zyjg— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2022
Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/XUQWHtB7kJ— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2022
Что дальше?
Спутник отсоединится от блока на высоте 500 километров через, почти, полтора часа полета - в 18:48 по киевскому времени.
В 20:15 аппарат будет пролетать над Украиной, чтобы установить связь с наземной инфраструктурой.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск спутника.
"Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выводом в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень", - написал президент.
Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник «Січ-2-30», який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від @SpaceX. З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником. pic.twitter.com/ppydhvLdiC— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022
Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности истории спутников "Сич".