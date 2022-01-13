ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30": что его ожидает дальше

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 17:46
SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30": что его ожидает дальше Фото: SpaceX запустил в космос украинский спутник "Сич-2-30" (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустила в космос спутник Украины "Сич-2-30". Первая ступень Falcon 9 уже приземлилась на платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Отметим, запуск ракеты состоялся в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

Что дальше?

Спутник отсоединится от блока на высоте 500 километров через, почти, полтора часа полета - в 18:48 по киевскому времени.

В 20:15 аппарат будет пролетать над Украиной, чтобы установить связь с наземной инфраструктурой.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск спутника.

"Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выводом в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ИТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень", - написал президент.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности истории спутников "Сич".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина SpaceX
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине