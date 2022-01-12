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Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России

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Среда 12 января 2022 19:07
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России Фото: Президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России. Экономические ограничения будут введены в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Джинн Шейхин.

"Если президент утвердительно определит, что Россия совершила повторное вторжение или эскалацию военных действий, Акт о защите суверенитета Украины запускает каскад обязательных санкций против политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream 2", - говорится в сообщении.

В частности, документ подразумевает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Активы Путина

Документ предлагает обнародовать публичный отчет об активах президента РФ Владимира Путина и его окружения. При этом отмечается, что он должен быть представлен "не позднее 180 дней после вступления в силу этого закона".

Согласно тексту документа, в отчет должны быть включены данные о принадлежащих Путину, его окружению и членам их семей (супруги, дети, родители, братья и сестры) активах, вкладах, банковских счетах, деловых интересах в самой РФ и за рубежом, а также соответствующая информация о бенефициарах такого бизнеса. Кроме того, отчет должен включать оценку ежегодного общего дохода Путина и членов его семьи за 2017-2021 года.

Санкции против фининститутов

Санкции в случае российского вторжения в Украину будут введены против финансовых институтов:

  • Сбербанк,
  • ВТБ,
  • Газпромбанк,
  • ВЭБ.РФ,
  • Российский фонд прямых инвестиций,
  • Кредитный банк Москвы,
  • Альфа-банк,
  • Россельхозбанк,
  • ФК Банк Открытие,
  • Промсвязьбанк,
  • Совкомбанк,
  • Транскапиталбанк.

Кроме того, санкции могут быть введены в отношении поставщиков специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, в частности, SWIFT.

Северный поток-2

Документ выражает мнение Конгресса США, что "Северный поток-2" является инструментом злонамеренного влияния РФ, и что Соединенные Штаты "должны рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы предотвратить введение в эксплуатацию трубопровода".

При этом документ поручает Белому дому пересмотреть свой предыдущий отказ от Nord Stream 2 в свете наращивания военного потенциала Кремля и агрессии в отношении Украины.

Помощь Украине

Согласно тексту документа, в случае военного вторжения РФ Соединенные Штаты выделят дополнительную чрезвычайную помощь Украине в размере 500 млн долларов. Также Украине предоставят 3 млн долларов на международную военную и образовательную подготовку для Украины.

При этом в документе уточняется, что США должны продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.

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