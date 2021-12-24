У Порошенко ждут информацию от Офиса генпрокурора по поводу его "задержания"

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко ждет официальную информацию от Офиса генпрокурора по поводу разрешения на его задержание. Сегодня СМИ распространили информацию о том, что Печерский райсуд Киева разрешил задержать его для участия в заседании по избранию меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг адвокатов.

"В СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора в лице господина Симоненко подписал и направил целый пакет ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млрд гривен. Это абсолютный абсурд, мы знаем, как себя ведет Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печерский суд... Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдива, но эти органы хранят молчание и комментариев не дают", - отметил адвокат Игорь Головань.

По словам адвоката Ильи Новикова, защите Порошенко не известно о решениях суда по его делу.

"Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили. Мы этого не знаем, такое решение принималось в отсутствие адвокатов Порошенко. Мы ожидаем любую информацию из Печерского суда, от Офиса генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такое ходатайство было подано", - добавил он.

РБК-Украина обратилось в Печерский райсуд Киева с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Пресс-секретарь суда Виталий Чергавый сказал, что такие заседания проходят обычно в закрытом режиме, а сам факт вынесения решения в отношении Порошенко он не может ни подтвердить, ни опровергнуть из-за "окончания рабочего времени" в пятницу.

"Рабочее время сегодня завершилось, соответственно, я не имею технической возможности проверить эту информацию о заседании", - сказал он.

Получить какой-либо комментарий от Офиса генпрокурора или Службы безопасности Украина на момент публикации также не удалось.