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У Порошенко ждут информацию от Офиса генпрокурора по поводу его "задержания"

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:25
У Порошенко ждут информацию от Офиса генпрокурора по поводу его "задержания" Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко ждет официальную информацию от Офиса генпрокурора по поводу разрешения на его задержание. Сегодня СМИ распространили информацию о том, что Печерский райсуд Киева разрешил задержать его для участия в заседании по избранию меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг адвокатов.

"В СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора в лице господина Симоненко подписал и направил целый пакет ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 1 млрд гривен. Это абсолютный абсурд, мы знаем, как себя ведет Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печерский суд... Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдива, но эти органы хранят молчание и комментариев не дают", - отметил адвокат Игорь Головань.

По словам адвоката Ильи Новикова, защите Порошенко не известно о решениях суда по его делу.

"Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили. Мы этого не знаем, такое решение принималось в отсутствие адвокатов Порошенко. Мы ожидаем любую информацию из Печерского суда, от Офиса генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такое ходатайство было подано", - добавил он.

РБК-Украина обратилось в Печерский райсуд Киева с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Пресс-секретарь суда Виталий Чергавый сказал, что такие заседания проходят обычно в закрытом режиме, а сам факт вынесения решения в отношении Порошенко он не может ни подтвердить, ни опровергнуть из-за "окончания рабочего времени" в пятницу.

"Рабочее время сегодня завершилось, соответственно, я не имею технической возможности проверить эту информацию о заседании", - сказал он.

Получить какой-либо комментарий от Офиса генпрокурора или Службы безопасности Украина на момент публикации также не удалось.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Речь идет об организации якобы контрабандной схемы поставок угля в 2014-2015 годах.

Его вызвали повесткой в Госбюро расследований, но он не явился, поскольку выехал за границу и обещает вернуться в январе.

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