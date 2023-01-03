Ганьба Путіна. Росіяни прагнуть покарати командування за втрати в Макіївці, - ЗМІ

Удар по ПТУ в Макіївці , де дислокувались російські мобілізовані, призвів до сотень загиблі, а провоєнні росіяни звинуватили своїх військових командувачів у повторенні фатальних помилок.

Російські націоналісти та деякі законодавці вимагають покарання для командирів, яких вони звинувачують в ігноруванні небезпеки, наразі гнів тільки зростає через знищення десятків російських солдатів в Макіївці.

Міністерство оборони Росії 2 січня заявило, що в результаті удару ракет HIMARS загинуло 63 російських солдати в будівлі, де вони проживали в окупованому місті Макіївка на сході України. Проте українські військові заявили, що, схоже, було вбито "близько 400" російських військових.

NYT повідомляє, що ні твердження російського режиму, ні заяви України про ліквідацію близько 400 окупантів не можна перевірити незалежно, але навіть найнижча кількість була б однією з найбільших втрат Росії за один епізод війни та ганьбою для російського диктатора Володимира Путіна, який неодноразово обіцяв виправити кричущі помилки та недоліки в російській армії.

Деякі провоєнні законодавці вимагали розслідування, і один із них, Сергій Миронов, лідер прокремлівської партії в парламенті, закликав притягнути до відповідальності всіх відповідальних посадовців, "незалежно від того, носять вони погони чи ні".