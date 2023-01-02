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У Росії вигадали безглузду причину удару по Макіївці та назвали кількість загиблих

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Росія, Понеділок 02 січня 2023 15:55
У Росії вигадали безглузду причину удару по Макіївці та назвали кількість загиблих Фото: у Росії вигадали безглузду причину удару по Макіївці та назвали кількість загиблих (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Тетяна Степанова

В окупаційних правоохоронних органах "ДНР" заявили, що нібито висока стільникова активність військовослужбовців у Макіївці Донецької області спричинила удар по будівлі ПТУ з боку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку і місцезнаходження абонентів", - повідомили в окупаційних правоохоронних органах "ДНР".

В Міноборони Росії заявили, що наслідок удару по Макіївці загинули 63 російські військовослужбовці.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в свою чергу каже про знищення близько 400 осіб, місцеві пабліки - про 600. А окупанти обмежилися 63 загиблими.

Нагадаємо, у новорічну ніч було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії. Могли загинути до 600 загарбників.

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