Фото: у Росії вигадали безглузду причину удару по Макіївці та назвали кількість загиблих (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)

В окупаційних правоохоронних органах "ДНР" заявили, що нібито висока стільникова активність військовослужбовців у Макіївці Донецької області спричинила удар по будівлі ПТУ з боку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Попередньо, причиною влучення HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку і місцезнаходження абонентів", - повідомили в окупаційних правоохоронних органах "ДНР". В Міноборони Росії заявили, що наслідок удару по Макіївці загинули 63 російські військовослужбовці. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в свою чергу каже про знищення близько 400 осіб, місцеві пабліки - про 600. А окупанти обмежилися 63 загиблими.