ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Позор Путина. Россияне хотят наказать командование за потери в Макеевке, - СМИ

Новина українською →
Макеевка, Вторник 03 января 2023 21:16
Позор Путина. Россияне хотят наказать командование за потери в Макеевке, - СМИ Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Удар по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские мобилизованные, привел к сотням погибших, а провоенные россияне обвинили своих военных командующих в повторении роковых ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The New York Times.

Российские националисты и некоторые законодатели требуют наказания для командиров, которых они обвиняют в игнорировании опасности, гнев только растет из-за уничтожения десятков российских солдат в Макеевке.

Министерство обороны России 2 января заявило, что в результате удара ракет HIMARS погибли 63 российских солдата в здании, где они проживали в оккупированном городе Макеевка на востоке Украины. Однако украинские военные заявили, что, похоже, были убиты "около 400" российских военных.

NYT сообщает, что ни утверждение российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов нельзя проверить независимо, но даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещавшего исправить вопиющие ошибки и недостатки в российской армии.

Некоторые провоенные законодатели требовали расследования, и один из них, Сергей Миронов, лидер прокремлевской партии в парламенте, призвал привлечь к ответственности всех ответственных должностных лиц "независимо от того, носят они погоны или нет".

"Очевидно, что ни разведка, ни контрразведка, ни ПВО не сработали должным образом", - подчеркнул он.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке.

Отметим, 2 декабря российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Макеевка ПТУ Война России против Украины
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село