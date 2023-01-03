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Удар ЗСУ по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна, - ISW

Новость на русском →
Вівторок 03 січня 2023 05:17
Удар ЗСУ по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Потужний удар українських захисників по базі росіян у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області підірвав авторитет керівника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на маріонеток з квазіреспубліки "ДНР". Ті своєю чергою заявляють, що в усьому винні солдати, які користувалися телефонами й тим самим дали змогу ЗСУ відслідувати сигнали та чітко визначити координати для атаки.

"Однак розпливчасте визнання російського МО удару викликало критику військового командування РФ", - мовиться у звіті ISW.

За словами фахівців, мілблогери, пов'язані з ПВК "Вагнер", наголошували, що російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи кілька сотень солдат в одному місці, а також назвали "брехнею" пояснення "ДНР" щодо використання мобільних телефонів.

Інші мілблогери стверджували, що командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, але проявило "злочинну недбалість" і навіть не спробувало розосередити війська у Макіївці на менші групи в тилу.

В Інституті вивчення війни додають, що подібні військові невдачі дедалі більше будуть ускладнювати зусилля Путіна заспокоїти провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

"Диктатор вже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії підірвають його авторитет як практичного військового лідера", - підсумували аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Українська ППО збила всі російські безпілотники під час ударів РФ по Україні 31 грудня - 2 січня.
  • Повітряна та ракетна кампанія РФ проти України не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.
  • Нищівний удар українських HIMARS по російській базі в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику російського військового керівництва в інформаційному просторі РФ.
  • Міноборони РФ, ймовірно, намагається перекласти провину за погану оперативну безпеку на маріонеток з "ДНР".
  • Російські війська продовжували безуспішні спроби поліпшити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового.
  • Український центр оборонних стратегій повідомив, що російські війська продовжують розгортання особового складу на лінії фронту Харків-Сіверськ.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські сили передислокуються вздовж східної осі, намагаючись підтримувати темп артилерійських ударів.
  • Російські війська здійснили обмежені наступальні дії в Запорізькій області та продовжили посилення оборонних споруд.
  • Путін продовжує розширювати фінансові обіцянки, дані російським солдатам, оскільки українські чиновники продовжують попереджати про неминучу хвилю російської мобілізації.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові 31 грудня 2022 року атакували район зосередження росіян у Макіївці.

Детальніше читайте у матеріалі "Пряме влучення і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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