Удар ЗСУ по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на маріонеток з квазіреспубліки "ДНР". Ті своєю чергою заявляють, що в усьому винні солдати, які користувалися телефонами й тим самим дали змогу ЗСУ відслідувати сигнали та чітко визначити координати для атаки.

"Однак розпливчасте визнання російського МО удару викликало критику військового командування РФ", - мовиться у звіті ISW.

За словами фахівців, мілблогери, пов'язані з ПВК "Вагнер", наголошували, що російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи кілька сотень солдат в одному місці, а також назвали "брехнею" пояснення "ДНР" щодо використання мобільних телефонів.

Інші мілблогери стверджували, що командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, але проявило "злочинну недбалість" і навіть не спробувало розосередити війська у Макіївці на менші групи в тилу.

В Інституті вивчення війни додають, що подібні військові невдачі дедалі більше будуть ускладнювати зусилля Путіна заспокоїти провоєнну спільноту та зберегти домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

"Диктатор вже доручив до 6 січня провести розслідування. Однак н ездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії підірвають його авторитет як практичного військового лідера", - підсумували аналітики.

Ключові висновки ISW: