"Плівки Міндіча": будинок, де жив ексміністр Галущенко, ніхто не хоче брати в управління

Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру часів президента-втікача Віктора Януковича, і де проживав фігурант "плівок Міндіча" Герман Галущенко, ніхто так і не захотів взяти в управління.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.

Мова йде про будинок, який належав ексміністру внутрішніх справ часів Януковича - Віталію Захарченку. В ньому жив вже ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко - який фігурував у корупційному скандалі щодо можливих розкрадань в "Енергоатомі".

За словами Соболева, цей будинок було виставлено на конкурс з пошуку управлінця тільки у вересні 2025 року. До цього актив взагалі нікого не цікавив.

“По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся”, - пояснив він.

Соболев додав, що зараз цей будинок продовжує перебувати в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).