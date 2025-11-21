ua en ru
"Плівки Міндіча": будинок, де жив ексміністр Галущенко, ніхто не хоче брати в управління

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 10:58
"Плівки Міндіча": будинок, де жив ексміністр Галущенко, ніхто не хоче брати в управління Фото: міністр економіки України Олексій Соболев (Верховна Рада України)
Автор: Юрій Дощатов, Антон Корж

Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру часів президента-втікача Віктора Януковича, і де проживав фігурант "плівок Міндіча" Герман Галущенко, ніхто так і не захотів взяти в управління.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев під час спілкування з журналістами.

Мова йде про будинок, який належав ексміністру внутрішніх справ часів Януковича - Віталію Захарченку. В ньому жив вже ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко - який фігурував у корупційному скандалі щодо можливих розкрадань в "Енергоатомі".

За словами Соболева, цей будинок було виставлено на конкурс з пошуку управлінця тільки у вересні 2025 року. До цього актив взагалі нікого не цікавив.

“По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся”, - пояснив він.

Соболев додав, що зараз цей будинок продовжує перебувати в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Операція "Мідас" та будинок Галущенка

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших замішаних в скандалі опинився вже колишній міністр Герман Галущенко - 19 листопада його звільнили з посади 323 голосами.

Як стало відомо в процесі оприлюднення матеріалів прослуховувань фігурантів справи, Галущенко мешкав у будинку, що належав колись ексміністру Захарченку. Актив свого часу заарештувала держава та передала до АРМА. Чому Галущенку дозволили там оселитися - не дуже зрозуміло.

Українські ЗМІ також зробили припущення, що ексочільниця АРМА Олена Дума, яка звільнилася ще у липні цього року, могла бути пов'язана із головним фігурантом, колишнім бізнес-партнером президента України Володимира Зеленського - Тимуром Міндічем. Саме за його вказівкою будинок могли передати у користування Галущенку. Сама Дума, втім, спростовує ці заяви ЗМІ.

