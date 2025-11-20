Ексочільниця АРМА Дума може бути пов'язана зі справою Міндіча, - розслідування
Колишній директор Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума може бути дотична до корупційного скандалу з розкраданнями в "Енергоатомі" (так звані "плівки Міндіча").
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на розслідування Михайла Ткача на "Українській правді".
Журналісти показали відео, на якому зафіксовано, як під час робочого дня Олена Дума приїхала до клініки DMC у Києві. Саме там, за даними Національного антикорупційного бюро, знаходився так званий "бек-офіс", що перебував під керівництвом Олександра Цукермана та використовувався фігурантами справи про розкрадання в "Енергоатомі".
Дума, яка приїхала до клініки на автомобілі Mercedes свого заступника Грігола Катамадзе, пробула там не менше 50 хвилин. З чим саме вона залишила клініку, невідомо.
При цьому, нагадали журналісти, в липні 2025 року Дума підтримала закон, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів. Вона прямо написала про підтримку скандального законопроєкту №12414.
Цікаво, що вже 30 липня Дума доволі несподівано подала заяву про звільнення з посади - заяву задовольнили того ж дня. Це сталося через тиждень після того, як в ЗМІ з'явилася новина, що НАБУ могла прослуховувати Міндіча. При цьому голосів ексочільниці АРМА на плівках, оприлюднених НАБУ, немає.
Реакція
Олена Дума в коментарі виданню "Суспільне" зазначила, що ніколи не відвідувала згадану клініку. За її словами, вона не тільки не має жодного стосунку до цього "бек-офісу", але й не знайома з Міндічем та Цукерманом.
"Я не підтримую спілкування з цими людьми чи з тими особами, про які мова йде у новинах. Я не заходила в клініку. Це все брехня", - сказала Дума.
При цьому вона підтвердила, що присутня на оприлюдненому журналістами відео. Проте зазначає, що проходила повз клініку, а куди йшла того дня - вже не пам'ятає.
Також вона спростувала дані ЗМІ про те, що нібито надала вже ексміністру юстиції Герману Галущенку дозвіл проживати в особняку ексміністра МВС Захарченка. Дума заявила, що звернулася до першоджерела цієї інформації - народного депутата Ярослава Железняка - з вимогою виправити дані.
Операція "Мідас" та скандал
Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших там були замішані екс-бізнес-партнер президента Володимира Зеленського - Тимур Міндіч, а також міністр юстиції Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Грінчук.
При цьому Галущенко, як виявилося, жив у будинку, який колись належав ексміністру МВС часів президента-втікача Віктора Януковича. Цей актив було заарештовано державою та передано до АРМА. Припускається, що за вказівкою Міндіча будинок могли передати Галущенку.
19 листопада Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади 323 голосами. Разом із ним депутати відправили у відставку Світлану Грінчук.
Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна. Окрім цього, ми писали про те, як далі можуть розгортатися події "Міндіч-гейту", та якими можуть бути наслідки.