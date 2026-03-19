Без гаджетів та конспектів: що категорично заборонено робити під час перерви на НМТ

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) передбачатиме виконання завдань з чотирьох дисциплін. Загальний час на роботу становитиме 240 хвилин, які розподілені на два етапи з фіксованою перервою.
Детальніше про регламент тестування та правила поведінки в екзаменаційному центрі розповідає РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Головне:
Учасники виконуватимуть завдання у два заходи:
Під час відпочинку учасники мають доступ до особистих речей, залишених у спеціальному місці, та можуть відвідати вбиральню. Фахівці радять використати цей час, щоб "перекусити" калорійними продуктами (батончики, канапки, фрукти) та попити води. Не рекомендується приносити їжу з різким запахом.
Категорично заборонено:
Експерти наголошують, що спроба повторити матеріал під час перерви може призвести до перевтоми, через що абітурієнт ризикує помилитися навіть у тих питаннях, у яких був упевнений.
Оскільки структура НМТ у 2026 році подібна до попередніх років, майбутнім вступникам радять готуватися за допомогою сайту ЗНО онлайн. Там доступні:
Систематичне повторення тем за попередні роки та вибіркове виконання завдань дозволять якісно підготуватися до іспиту.
РБК-Україна раніше розповідало про реєстрацію на НМТ-2026 з 5 березня до 2 квітня. Зокрема, як правильно зареєструватися, які документи потрібні, як внести зміни чи виправити помилки, а також до яких дат це можна зробити.
Також ми розповідали про основні дати та умови проведення НМТ-2026. Тестування триватиме з 20 травня до 25 червня. Учасники складатимуть чотири предмети - три обов’язкові та один на вибір - як в Україні, так і за її межами.
Водночас абітурієнти за кордоном зможуть пройти НМТ у 54 містах 32 країн. У частині локацій кількість місць обмежена, а саме тестування відбуватиметься у спеціальних центрах за тими ж правилами, що й в Україні.