Без гаджетів та конспектів: що категорично заборонено робити під час перерви на НМТ

Головне: Іспит складатиметься з чотирьох предметів і триватиме загалом 240 хвилин .

Тест розділений на два блоки по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними.

Під час перерви заборонено користуватися гаджетами, конспектами та залишати екзаменаційний центр.

Учасникам дозволено перекусити, випити води та скористатися власними речами.

Для підготовки абітурієнтам рекомендують використовувати базу завдань минулих років на сайті ЗНО онлайн.

Структура іспиту та регламент часу

Учасники виконуватимуть завдання у два заходи:

перший блок (120 хвилин) - українська мова та математика (по 60 хвилин на кожен предмет);

перерва - 20 хвилин для відпочинку та психологічного розвантаження;

другий блок (120 хвилин) - історія України та предмет за вибором учасника.

Правила перерви: що можна і чого не можна

Під час відпочинку учасники мають доступ до особистих речей, залишених у спеціальному місці, та можуть відвідати вбиральню. Фахівці радять використати цей час, щоб "перекусити" калорійними продуктами (батончики, канапки, фрукти) та попити води. Не рекомендується приносити їжу з різким запахом.

Категорично заборонено:

залишати межі тимчасового екзаменаційного центру;

користуватися мобільними телефонами чи іншими гаджетами;

переглядати конспекти, книги або записи.

Експерти наголошують, що спроба повторити матеріал під час перерви може призвести до перевтоми, через що абітурієнт ризикує помилитися навіть у тих питаннях, у яких був упевнений.

Рекомендації щодо підготовки

Оскільки структура НМТ у 2026 році подібна до попередніх років, майбутнім вступникам радять готуватися за допомогою сайту ЗНО онлайн. Там доступні:

усі завдання тестів з моменту запровадження незалежного тестування;

демонстраційні версії мультитесту минулих років;

тематичні блоки завдань з української мови та літератури, математики, історії України, географії, біології, хімії та фізики.

Систематичне повторення тем за попередні роки та вибіркове виконання завдань дозволять якісно підготуватися до іспиту.

