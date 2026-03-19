Без гаджетов и конспектов: что категорически запрещено делать во время перерыва на НМТ

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет предусматривать выполнение заданий по четырем дисциплинам. Общее время на работу составит 240 минут, которые распределены на два этапа с фиксированным перерывом.
Подробнее о регламенте тестирования и правилах поведения в экзаменационном центре рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
Участники будут выполнять задания в два захода:
Во время отдыха участники имеют доступ к личным вещам, оставленным в специальном месте, и могут посетить уборную. Специалисты советуют использовать это время, чтобы "перекусить" калорийными продуктами (батончики, бутерброды, фрукты) и попить воды. Не рекомендуется приносить пищу с резким запахом.
Категорически запрещено:
Эксперты отмечают, что попытка повторить материал во время перерыва может привести к переутомлению, из-за чего абитуриент рискует ошибиться даже в тех вопросах, в которых был уверен.
Поскольку структура НМТ в 2026 году подобна предыдущим годам, будущим абитуриентам советуют готовиться с помощью сайта ВНО онлайн. Там доступны:
Систематическое повторение тем за предыдущие годы и выборочное выполнение заданий позволят качественно подготовиться к экзамену.
РБК-Украина ранее рассказывало о регистрации на НМТ-2026 с 5 марта до 2 апреля. В частности, как правильно зарегистрироваться, какие документы нужны, как внести изменения или исправить ошибки, а также до каких дат это можно сделать.
Также мы рассказывали об основных датах и условиях проведения НМТ-2026. Тестирование продлится с 20 мая по 25 июня. Участники будут сдавать четыре предмета - три обязательных и один на выбор - как в Украине, так и за ее пределами.
В то же время абитуриенты за рубежом смогут пройти НМТ в 54 городах 32 стран. В части локаций количество мест ограничено, а само тестирование будет проходить в специальных центрах по тем же правилам, что и в Украине.