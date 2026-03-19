RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Без гаджетов и конспектов: что категорически запрещено делать во время перерыва на НМТ

19:38 19.03.2026 Чт
3 мин
Абитуриентам напомнили о строгом регламенте в экзаменационных центрах
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Участникам НМТ рассказали о запретах во время перерыва (Getty Images)

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет предусматривать выполнение заданий по четырем дисциплинам. Общее время на работу составит 240 минут, которые распределены на два этапа с фиксированным перерывом.

Подробнее о регламенте тестирования и правилах поведения в экзаменационном центре рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Главное:

  • Экзамен будет состоять из четырех предметов и продлится в общей сложности 240 минут.
  • Тест разделен на два блока по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними.
  • Во время перерыва запрещено пользоваться гаджетами, конспектами и покидать экзаменационный центр.
  • Участникам разрешено перекусить, выпить воды и воспользоваться собственными вещами.
  • Для подготовки абитуриентам рекомендуют использовать базу заданий прошлых лет на сайте ВНО онлайн.

Структура экзамена и регламент времени

Участники будут выполнять задания в два захода:

  • первый блок (120 минут) - украинский язык и математика (по 60 минут на каждый предмет);
  • перерыв - 20 минут для отдыха и психологической разгрузки;
  • второй блок (120 минут) - история Украины и предмет по выбору участника.

Правила перерыва: что можно и чего нельзя

Во время отдыха участники имеют доступ к личным вещам, оставленным в специальном месте, и могут посетить уборную. Специалисты советуют использовать это время, чтобы "перекусить" калорийными продуктами (батончики, бутерброды, фрукты) и попить воды. Не рекомендуется приносить пищу с резким запахом.

Категорически запрещено:

  • покидать пределы временного экзаменационного центра;
  • пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами;
  • просматривать конспекты, книги или записи.

Эксперты отмечают, что попытка повторить материал во время перерыва может привести к переутомлению, из-за чего абитуриент рискует ошибиться даже в тех вопросах, в которых был уверен.

Рекомендации по подготовке

Поскольку структура НМТ в 2026 году подобна предыдущим годам, будущим абитуриентам советуют готовиться с помощью сайта ВНО онлайн. Там доступны:

  • все задания тестов с момента введения независимого тестирования;
  • демонстрационные версии мультитеста прошлых лет;
  • тематические блоки заданий по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, географии, биологии, химии и физике.

Систематическое повторение тем за предыдущие годы и выборочное выполнение заданий позволят качественно подготовиться к экзамену.

Что известно об НМТ-2026

РБК-Украина ранее рассказывало о регистрации на НМТ-2026 с 5 марта до 2 апреля. В частности, как правильно зарегистрироваться, какие документы нужны, как внести изменения или исправить ошибки, а также до каких дат это можно сделать.

Также мы рассказывали об основных датах и условиях проведения НМТ-2026. Тестирование продлится с 20 мая по 25 июня. Участники будут сдавать четыре предмета - три обязательных и один на выбор - как в Украине, так и за ее пределами.

В то же время абитуриенты за рубежом смогут пройти НМТ в 54 городах 32 стран. В части локаций количество мест ограничено, а само тестирование будет проходить в специальных центрах по тем же правилам, что и в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
