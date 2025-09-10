Футбольная математика. Как Украине попасть на ЧМ-2026: все возможные расклады

Сборная Украины по футболу, после поражения Франции и ничьей с Азербайджаном в квалификации к ЧМ-2026, оказалась в затруднительном положении. Впрочем, шансы на прямую путевку или плей-офф еще есть.

РБК-Украина проанализировало все возможные расклады, которые позволят "сине-желтым" выйти на Мундиаль.

Украина начала отбор с домашнего поражения от действующих вице-чемпионов мира - Франции (0:2). Этот результат был ожидаемым.

Однако ничья с Азербайджаном - сборной, которая занимает 122-e место в рейтинге ФИФА - стала неприятным сюрпризом, который значительно усложнил турнирное положение команды Сергея Реброва.

Сейчас ситуация в группе D после двух туров выглядит так:

Франция - 6 очков Исландия - 3 очка Украина - 1 очко Азербайджан - 1 очко

Что нужно Украине для выхода на ЧМ-2026?

Прямая путевка на ЧМ-2026

Для того, чтобы получить прямую путевку на Мундиаль, нужно занять первое место в группе. Это практически нереально, ведь Франция, имеющая 6 очков, является явным фаворитом.

Будем реалистами. Очень сомнительно, что "Ле Бле" потеряют очки с Азербайджаном. Однако есть шанс, что подопечные Дидье Дешама "скатают" в ничью с исландцами Но есть одно но.

Даже если Украина победит во всех следующих матчах (включая французов), а Франция сыграет вничью с Исландией, Украина не сможет выйти с первого места, поскольку Франция наберет 16 очков, а Украина - 13.

Выход в плейоф

Наиболее реалистичный путь для сборной Украины - это второе место в группе, которое гарантирует участие в плей-офф. Чтобы его завоевать, нужно побеждать во всех оставшихся матчах.

Однако даже поражение в ответном матче с Францией не слишком "ударит" по подопечным Реброва - у нашей команды будет 10 очков, чего вполне достаточно для второго места.

Одним словом, для Украины решающими будут матчи против Исландии. Именно эти поединки определят, кто будет бороться за второе место. Конечно, если мы потеряем очки в домашнем матче с Азербайджаном.

Хотя, даже если Украина снова вничью с Азербайджаном и проиграет Франции, но победит Исландию в двух матчах, то в плей-офф попадут именно "сине-желтые" (при условии, что Исландия не выиграет у французов).

Но плей-офф надо еще пройти...

Николай Шапаренко (фото: Украинская Ассоциация Футбола)

Плей-офф отбора на ЧМ-2026: как это будет работать

На этой стадии будут разыгрывать последние четыре путевки на Чемпионат мира среди 16 команд, которые будут распределены на четыре "пути" (A, B, C, D) по четыре команды в каждом.

Сборные будут разделены на четыре корзины. Первые три корзины сформируют команды, занявшие вторые места в отборочных группах.

Их распределят согласно рейтингу ФИФА по состоянию на ноябрь 2025 года. Четвертая корзина будет состоять из команд, которые попали в плейоф через Лигу наций.

Плей-офф будет проходить в формате одноматчевых полуфиналов и финалов. В полуфинальных поединках, которые состоятся 26 марта 2026 года, команды из первой корзины сыграют дома против команд из четвертой, а команды из второй - дома против команд из третьей.

Финалы, которые определят участников Мундиаля, пройдут 31 марта следующего года.

Может ли Украина попасть на ЧМ-2026 через Лигу наций?

На 99,9% - нет. Четвертая корзина участников плей-офф формируется из четырех команд, которые заняли высшие места в своих дивизионах Лиги наций 2024/25, но не смогли квалифицироваться на Мундиаль.

Если таких команд меньше четырех, то их заменяют лучшие команды из рейтинга Лиги наций, которые не вышли на ЧМ.

Сейчас в этом рейтинге лидируют победители групп дивизиона А (Испания, Германия, Португалия и Франция).

За ними следуют победители дивизиона В (Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия), дивизиона С (Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия) и дивизиона D (Молдова, Сан-Марино).

Украина занимает лишь 16-е место в этом рейтинге, что делает ее выход в плей-офф через Лигу наций возможным где-то на 0,01%.

Чтобы попасть в четвертую корзину, нужно, чтобы по меньшей мере шесть команд, которые стоят выше в рейтинге, заняли первое или второе место в своих отборочных группах.

Сборная Украины по футболу (фото: Украинская Ассоциация Футбола)