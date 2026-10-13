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Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

20:58 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки Ілюстративне фото: в Україні діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
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У частині регіонів України завтра, 14 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, 14 жовтня відключатимуть світло наступним чином:

  • з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

У компанії попередили, що ситуація із відключеннями може змінюватися протягом дня.

Графіки по областях

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" попередили, що в області діятимуть такі обмеження:

  • з 06:00 до 08:00 графік погодинних відключень в обсязі 0,5 черг.
  • з 08:00 до 16:00 графік погодинних відключень в обсязі 1,5 черг.
  • з 16:00 до 22:00 графік погодинних відключень в обсязі 2 черг.
  • з 22:00 до 23:59 графік погодинних відключень в обсязі 1,5 черг.

Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

Черкаська область

У "Черкасиобленерго" також попередили мешканців області про графіки, але поки що їх не оприлюднили.

Київська область

У Київській області 14 жовтня діятимуть такі графіки відключень світла:

Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графікиУкраїнців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

Харківська область

У Харківській області, за даними "Харківобленерго", планують запровадити такі обмеження електропостачання:

  • група 1.1 - 08:00-09:00; 16:00–19:30;
  • група 1.2 - 06:00-09:00; 16:00–19:30;
  • група 2.1 - 16:00-19:30;
  • група 2.2 - 08:00-09:00; 16:00–19:30;
  • група 3.1 - 09:00-12:30; 19:30–23:00;
  • група 3.2 - 09:00-12:30; 19:30–22:00;
  • група 4.1 - 19:30-23:00;
  • група 4.2 - 09:00-12:30; 19:30–23:00;
  • група 5.1 - 12:30-16:00; 23:00–24:00;
  • група 5.2 - 12:30-16:00;
  • група 6.1 - 23:00-24:00;
  • група 6.2 - 12:30-16:00; 23:00–24:00.

Сумська область

У Сумській області графіки відключень світла будуть такими:

Українців попередили про відключення світла 14 жовтня: якими будуть графіки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Київ не готовий до зими і всі кияни це розуміють.

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