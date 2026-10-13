У Києві почнуть встановлювати мобільні укриття: у КМВА пояснили, де і коли вони з'являться

В окремих локаціях Києва спостерігається дефіцит захисних споруд. Тому вже незабаром у місті почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрія Ткачова в ефірі "Ми-Україна".

Де в Києві є "певний дефіцит" укриттів

Посадовець розповів, що в цілому "забезпеченість укриттями в різних частинах Києва залишається різною".

"У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах", - визнав Ткачов.

Така ситуація, за його словами, зокрема на лівому березі столиці.

Де потенційних місць в укриттях - більше

У середмісті Києва, за даними очільника КМВА, "потенційних місць в укриттях - більше".

"При цьому ключову роль там відіграє "Київський метрополітен", - констатував він.

Ткачов нагадав, що це - "не просто укриття, коли інших немає".

"А зручна локація, яка дає киянам відчуття додаткової безпеки", - пояснив посадовець.

Наскільки практичні мобільні укриття

"Одним із практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів", - поділився очільник КМВА.

Він додав, що "мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали й довели свою практичну цінність" на прифронтових територіях.

Як приклад посадовець навів досвід таких великих міст, як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв.

"Тому будемо переймати цей досвід", - наголосив він.

Де в Києві з'являться мобільні укриття

Ткачов повідомив, що встановлення мобільних бетонованих укриттів "дозволить столиці суттєво підвищити рівень захисту цивільного населення".

"У тих районах, де капітальних укриттів бракує", - уточнив він.

Посадовець зауважив, що вже невдовзі громадяни зможуть побачити результати такого рішення "біля зупинок громадського транспорту та в інших місцях".

Коли почнуть встановлювати укриття й скільки їх буде

"Розраховуємо на кінець жовтня - початок листопада. Що наші люди зможуть вже отримувати першу безпекову допомогу в мобільних укриттях в Києві", - розповів очільник КМВА.

Він уточнив, що встановлювати мобільні захисні споруди біля зупинок громадського транспорту планують саме наприкінці жовтня - на початку листопада поточного року.

"Загальну кількість поки плануємо - 14 штук. Перші, які побачать кияни. Місця поки не буду розголошувати. Але побачимо у встановлені строки", - підсумував Ткачов.