У Києві почнуть встановлювати мобільні укриття: у КМВА пояснили, де і коли вони з'являться
В окремих локаціях Києва спостерігається дефіцит захисних споруд. Тому вже незабаром у місті почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрія Ткачова в ефірі "Ми-Україна".
Де в Києві є "певний дефіцит" укриттів
Посадовець розповів, що в цілому "забезпеченість укриттями в різних частинах Києва залишається різною".
"У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах", - визнав Ткачов.
Така ситуація, за його словами, зокрема на лівому березі столиці.
Де потенційних місць в укриттях - більше
У середмісті Києва, за даними очільника КМВА, "потенційних місць в укриттях - більше".
"При цьому ключову роль там відіграє "Київський метрополітен", - констатував він.
Ткачов нагадав, що це - "не просто укриття, коли інших немає".
"А зручна локація, яка дає киянам відчуття додаткової безпеки", - пояснив посадовець.
Наскільки практичні мобільні укриття
"Одним із практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів", - поділився очільник КМВА.
Він додав, що "мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали й довели свою практичну цінність" на прифронтових територіях.
Як приклад посадовець навів досвід таких великих міст, як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв.
"Тому будемо переймати цей досвід", - наголосив він.
Де в Києві з'являться мобільні укриття
Ткачов повідомив, що встановлення мобільних бетонованих укриттів "дозволить столиці суттєво підвищити рівень захисту цивільного населення".
"У тих районах, де капітальних укриттів бракує", - уточнив він.
Посадовець зауважив, що вже невдовзі громадяни зможуть побачити результати такого рішення "біля зупинок громадського транспорту та в інших місцях".
Коли почнуть встановлювати укриття й скільки їх буде
"Розраховуємо на кінець жовтня - початок листопада. Що наші люди зможуть вже отримувати першу безпекову допомогу в мобільних укриттях в Києві", - розповів очільник КМВА.
Він уточнив, що встановлювати мобільні захисні споруди біля зупинок громадського транспорту планують саме наприкінці жовтня - на початку листопада поточного року.
"Загальну кількість поки плануємо - 14 штук. Перші, які побачать кияни. Місця поки не буду розголошувати. Але побачимо у встановлені строки", - підсумував Ткачов.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало роботу над централізованою закупівлею мобільних укриттів.
Тим часом у столиці прокуратура вимагає від КМДА і Київради встановити мобільні укриття через суд.
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