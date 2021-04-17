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В ФСБ раскрыли детали задержания украинского консула: хотел купить закрытые базы данных

Автор: Игорь Литвиненко

Федеральная служба безопасности Российской Федерации раскрыла подробности задержания украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Украинский дипломат якобы хотел купить закрытые базы данных.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Российские спецслужбы отмечают, что Сосонюк планировал приобрести базы данных в середине марта.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщили в ФСБ.

Напомним, Александр Сосонюка задержали 16 апреля в Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже. По информации ФСБ он был задержан якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что задержание Сосонюка было фактически нападение.

Как писало РБК-Украина, Российская Федерация сделала Сосонюку предписание о необходимости покинуть Россию до 21 апреля включительно.

В свою очередь Украина зеркально высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.

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Новости Украины ФСБРоссийская ФедерацияконсулЗадержание
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