У ФСБ розкрили деталі затримання українського консула: хотів купити закриті бази даних

Про це повідомляє "Інтерфакс" .

"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописки, по машинам, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомили у ФСБ росії.

Російські спецслужби відзначають, що Сосонюк планував придбати бази даних в середині березня.

Нагадаємо, Олександр Сосонюка затримали 16 квітня в Санкт-Петербурзі за підозрою в шпигунстві. За інформацією ФСБ був затриманий нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання Сосонюка було фактично напад.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація зробила Сосонюку припис про необхідність покинути Росію до 21 квітня включно.

У свою чергу Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.