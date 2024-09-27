ФСБ не може налагодити координацію з військовими РФ у Курській області, - ISW

У звіті посилаються на публікацію в російському опозиційному виданні "Новая газета Европы", яке ідентифікувало військовослужбовця спецназу ФСБ, що загинув у боях в Курській області у серпні 2024 року. Ця інформація підтверджує, що на теренах області воюють елементи спецназу ФСБ РФ.

За даними видання, один з офіцерів спецслужби поставив перед спецназом, зокрема бійцями груп "Альфа" та "Вимпел", завдання виявити та знищити українські диверсійно-розвідувальні групи в Курській області. Водночас, офіцер заявив, що зазначені групи спецпризначенців погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил.

В ISW нагадали, що спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп та, ймовірно, не має достатньої підготовки й обладнання, необхідного для протистояння підрозділам ЗСУ, що проводять комбіновані атаки.

Інше наближене до російських спецслужб джерело повідомило "Новой газете в Европе", що Центр спецоперацій ФСБ не має "спільного зв'язку" з російськими військовими частинами та що досі відсутній спільний штаб для координації бойових завдань між ФСБ та російськими військовими.

У звіті нагадали, що 9 серпня російський диктатор Володимир Путін доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській та Курській областях після початку українського вторгнення в Курську область 6 серпня. Однак згодом продовжив доручати дублюючі завдання Міністерству оборони, ФСБ і Росгвардії Росії.

Аналітики ISW зазначили, що Кремль і російське військове командування намагалися створити злагоджену та ефективну структуру командування й управління (С2) під час реагування на українське "вторгнення" в Курську область. Однак досі залишається незрозумілим, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради Міноборони.

"ISW раніше оцінював, що дублювання завдань та слабкі структури С2, скоріш за все, і надалі створюватимуть тертя між ФСБ та Міноборони Росії", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.