На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч військових РФ, - Зеленський

На Курський напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території Україні. Тривають активні дії ЗСУ та є поповнення обмінного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Окрема - операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України", - розповів Зеленський.

За його словами, все це - важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні.