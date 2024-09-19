ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч військових РФ, - Зеленський

Четвер 19 вересня 2024 20:35
UA EN RU
На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч військових РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На Курський напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території Україні. Тривають активні дії ЗСУ та є поповнення обмінного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Окрема - операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України", - розповів Зеленський.

За його словами, все це - важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже півтора місяця. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ розширили плацдарм у Курській області.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

А 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Вчора у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Курська область Війна в Україні
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії