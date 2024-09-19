На Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч військових РФ, - Зеленський
На Курський напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території Україні. Тривають активні дії ЗСУ та є поповнення обмінного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Окрема - операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України", - розповів Зеленський.
За його словами, все це - важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні.
Бої у Курській області
Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже півтора місяця. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ розширили плацдарм у Курській області.
Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.
Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.
А 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.
Вчора у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.
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