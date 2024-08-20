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Путін наказав витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, - джерела

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 09:33
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Путін наказав витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, - джерела Фото: Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну".

Співрозмовник видання в військово-політичному керівництві зазначив, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня.

Проте їхнє завдання - зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився - скоріше, тільки посилився.

Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль "вільних" сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається в матеріалі.

"Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали із резерву два десанто-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року", - розповів виданню експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Зеленський, на сьогоднішній день наші сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти в Курській області.

Детальніше про операцію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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