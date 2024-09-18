ЗСУ зупинили просування росіян у Курській області, - комендатура
Збройні сили України зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника комендатури ЗСУ та речника Міноборони України Олексія Дмитрашківського у коментарі AFP.
За його словами, у Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів. Однак спроби окупантів вдалося зупинити.
Дмитрашківський зазначив, що станом на зараз ситуація стабілізувалася і сьогодні вона під контролем ЗСУ. Попри це часткового успіху ворог все ж досяг.
"Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все", - розповів представник комендатури.
Він також додав, що на підконтрольній Україні частині Курської області залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.
Бої у Курській області
Нагадаємо, вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.
Вже 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.
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