ua en ru
Сб, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через "загрозу" з України. У Брянській області вводять режим КТО

Брянська область, РФ, Субота 10 серпня 2024 00:37
UA EN RU
Через "загрозу" з України. У Брянській області вводять режим КТО Ілюстративне фото: у Брянській області РФ ввели режим КТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На території Брянської області (РФ) запровадили режим контртерористичної операції (КТО). Москва пояснює заходи підвищенням "загрози" з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Національний антитерористичний комітет (НАК).

Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області було ухвалено начальника місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.

Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Крім того, вказується про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянська область
NEWS
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців